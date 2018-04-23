عشرون سنة سجن نافذة لقاتل شاب بمفك براغي في الوادي

نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الوادي ،في افتتاح دورتها العادية الثانية بملف القتل العمدي،المتابع بها شاب يبلغ 25سنة من بلدية قمار.

بالحكم 20 سنة سجن نافذة للمتهم بالقتل العمدي باستعمال مفك براغ .

تعود الوقائع لشهر سبتمبر، أين كان الضحية يركن على جنب الطريق، وكان المتهم بصدد المرور.

أين وقعت تلاسنات كلامية وسب وشتم بسبب فسح الطريق.

ليتطور الأمر إلى مطاردات بالسيارات ولحاق المتهم بالضحية إلى مسلك ترابي وغلق الطريق في وجهه، مما لحق عطب بالسيارات.

هو الأمر الذي توضح عقب فحص السيارات اللتان كانا يمتطيانها، أين ركن المتهم ونزل من سيارته وتوجه للضحية.

ووجه له عدة ضربات بواسطة مفك براغي على مستوى الرأس، مما تسبب في كسر عظم دماغه.

أين مكث 8 أيام في مستشفى قبل أن يفارق الحياة بسبب هذه الضربة.

المتهم عند مثوله أمام المحكمة عبر أنه لم يكن ينوى قتل الضحية إنما استفزه هذا الأخير وكان بصدد الذهاب لشراء العشاء.

عندها واجهه رئيس الجلسة بخريطة من موقع غوغل،توضح الطرق التي يتوجب على المتهم سلكها،حسب تعبيره أنه كان بصدد شراء العشاء.

وأيضا واجهه بصور عثرت عليها مصالح الدرك عند المتهم تصوره وملابسه ملطخة بالدماء عقب الحادث.

الأمر الذي اعتبره يثبت نية المتهم في ضرب الضحية سعادته للنتيجة التي توصل إليها،وحضر الجلسة أربعة شهود وضحوا الوقائع .

دفاع المتهم دافع بأن موكله لم يوجه الضربة للضحية في المقتل مما يترتب عليها نية إزهاق الروح.

بل تعتبر محاولة التعدي على السلامة الجسدية،وطلب الدفاع سؤال احتياطي،يرمى إلى إعادة تكييف الوقائع إلى ضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة.

وإلتمست النيابة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم، كون الجناية ثابتة في حقه حتى تعبيرها.

وحكمت محكمة الجنايات بحكم عشرين سنة سجنا نافذة للمتهم .