عشرون فضلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

من الأمور المستحبة في كل الأيام الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، فالإكثار من الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة وليلتها، قد يصل فضله إلى البراءة من النار.

وهناك صيغ كثيرة للصلاة على النبي، ويجوز الصلاة عليه بأي صيغة، وأفضلها صيغة الصلاة الإبراهيمية هي: ” اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ”.

ويؤجر المصلي على النبي، صلى الله عليه وسلّم، بعشر حسنات.

يرفع المصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، عشر درجات.

يغفر للمصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، عشر سيئات.

سبب في شفاعة الرسول، صلى الله عليه وسلم، له يوم القيامة.

يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم.

الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تنقذ المسلم من صفة البخل.

سبب من أسباب طرح البركة.

سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

التقرّب إلى الله تعالى.

نيل المراد في الدنيا والآخرة.

سبب في فتح أبواب الرحمة.

دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله، صلى الله عليه وسلّم.

سببٌ لدفع الفقر.

تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي، صلى الله عليه وسلّم.

سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التقرّب من الرسول – صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

لا يقتصر فضل الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.