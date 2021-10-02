عشرينية ترجو فيه التدين والإستقامة

ننطلق في عروضنا لهذا الركن من ولاية تيزي وزو، نقدم لكم عرضا مميزا لصبية عشرينية تبلغ من العمر 29 سنة.

ماكثة في البيت، حباها الله بجمال ما بعده جمال، متوسطة القامة ومعتدلة القوام، محترمة وبشوشة.

شريفة ومنذ صغرها تعف نفسها من العلاقات العابرة، عاشت صابرة إلى أن يقضي الله أمرا.

اتصلت بنا وكل رجاؤها بالمولى، أن يبعث لها نصيبا طيبا يتخذها في الحلال زوجة، رجل ترجو فيه التدين والاستقامة.

يكون من الوسط، سنه لا يتجاوز 40 سنة، أريده أعزبا فقط وأتمنى من الله أن يكون في مستوى أحلامي وتطلعاتي.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135682

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