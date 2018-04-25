عشرينية لا تمانع أن تكون لك زوجة ثانية

ماكثة في البيت تبلغ من العمر 25 سنة، لديها مستوى ثانوي، لم يسبق لها الاقتران، بيضاء البشرة،متوسطة القامة، جميلة وجذابة.

محبة للحياة متفائلة وتسعى أن يوفقها الله مع رجل شهم يقدر المرأة ويحترمها ويكون لها الملاذ الآمن، لتدعمه في السراء والضراء.

تقبله من أية مدينة في القطر الوطني، سنه بتراوح ما بين 32 الى 45 عاما،لا بأس ان كان أرملا أو مطلقا من دون أولاد.

ولا تمانع أن تصير زوجة ثانية، لرجل يوفر لها بيتا مستقلا، يحسن إليها ويعاملها بمنتهى المحبة والمودة.

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الرقم السّرّي: 10

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