عشريني سطا على منزل صيني مهدد بـ5 سنوات حبسا نافذا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج. في حق عشريني موقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش يدعى “ع.شفيق”. لضلوعه في جريمة سطو طالت منزل رعية صينية بمنطقة الدار البيضاء شرقي العاصمة.

كما أسفرت تحريات الشرطة بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة ومعاينة إحدى كاميرات المراقبة. أن سرقة المنزل نفذها المتهم برفقة صديقه ابن الحي المدعو “ب.عبد الرزاق”، عن طريق الكسر. ليتم السطو على مبلغ 89 مليون سنتيم من العملة الوطنية ومبلغ 2000 أورو. بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية باهضة الثمن تتمثل في أجهزة اعلام آلي.

في حين، كشفت مجريات محاكمة المتهم “ع.شفيق” أن الأخير توبع في القضية. في أعقاب تصريحات المتهم شريكه “ب.عبد الرزاق”. ومتهمين إثنين آخرين كل من “ج.عبد الغني” .”ب.نور الدين”. الذين استفادوا من انتفاء وجه الدعوى من طرف قاضي التحقيق في ذات القضية سرقة طال منزل رعية صيني يعمل تاجر بباب الزوار، حيث أكدوا في تصريحاتهم أن عملية السطو على منزل الضحية تمت ي جنح الظلام، اين تم اقتحام الأمكنة عن طريق الكسر بعد منتصف الليل بتاريخ 5 جانفي 2025، بحيث أفاد ” عبد الرزاق” خلال مجريات التحقيق الابتدائي أن المتهم الحالي ” ع.شفيق” هو من قام بسرقة المنزل. أين تمكن من السطو على مبلغ 89 مليون سنتيم من العملة الوطنية. و 2000 أورو من العملة الصعبة وبعض الأجهزة الإلكترونية.

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كما أضاف الشاهد، أنه بعد العملية التي تم استعمال سيارة من نوع ” أديس ” لمالكها ” ج.عبد الغني”. وتنقلا معا إلى غاية ولاية اليويرة أين قضيا أسبوع هناك في. وتم صرف مبلغ 12 مليون سنتيم كمستحقات استئجار فندق للاقامة. فيما قام المتهم الحالي ” شفيق” بتسليم مبلغ 20 مليون للمسماة ” لمياء” راقصة بملهى. وهاتف نقال بعد تعرفه عليها في احدى المطاعم.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه خلال مجريات التحقيق، تمسك بإنكارها نكرانا قاطعا. مؤكدا أنه تم ذكره في القضية لأسباب يجهلها كما أنه تعرض للتهديد والترهيب بخصوص هذه القضية. مضيفا في معرض تصريحاته أنه حقيقة تنقل إلى مدينة البويرة برفقة صديقه ” عبد الرزاق”. لأجل بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده المصادف وأنه صرف مبلغ 38 مليون سنتيم فقط. يعد من عائدات سرقة مصوغ زوجة والده. بحيث سلم مبلغ 20 لوالده بعد عودته إلى المنزل فور كشف أمر السرقة

إلى ذلك استمعت المحكمة الى الشاهد ” ج.عبد الغني”. الذي أنكر أنه يملك سيارة من نوع ” هيونداي” المستعملة في السرقة. و التي تم على متنها نقل المسروقات ثم التنقل إلى ولاية البويرة. برفقة المتهم ” ع.شفيق” و” ب.عبد الرزاق”.

وأمام ما ورد من معطيات قرر القاضي إحالة القضية على المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.

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