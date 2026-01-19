عشريني مخمور يقتل غريمه خنقا بعد شجار حول 500دج بعين طاية

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين عقوبة 15 سنة سجناً في حق المتهم الموقوف المدعو “أ.صدام” البالغ من العمر 23 سنة. لارتكابه جريمة قتل فظيعة راح ضحيتها الشاب المدعو ” م.و.حمزة” خنقا على مستوى الرقبة، بعد جلسة خمر تخللتها مشاجرة بالأيدي، بعد خلاف حول ورقة نقدية قيمتها 500دج، حاول المتهم استردادها من المرحوم، الذي عثر عليه بعد 3 أيام من قتله، جثة هامدة ملقاة على قارعة الطريق الولائي رقم 12 المحاذي لإحدى الحقول بمزرعة ” العربي عبد السلام” ببلدية عين طاية.

وفي ذات القضية، تمّ الحكم على المتهم الثاني غير الموقوف المدعو “ش.سعيد” حارس مستثمرة فلاحية، بـ6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، عن جناية عدم التبليغ عن جناية كان يعلم بوقوعها، وفي الدعوى المدنية ألزمت المحكمة المتهم ” أ.صدام” أن يؤدي تعويض قدره 1 مليون دج لأهل الموحوم جبرا بالأضرار اللاحقة بهم.

ملابسات القضية التي تمّ التحقيق في وقائعها بمحكمة الرويبة، انطلقت في أعقاب اكتشاف جثة شخص ممدودة على الظهر بإحدى الحقول بمنطقة عين طاية، غير بعيد عن الطريق الولائي الرابط بين بلدتي عين طاية والرغاية ، حيث بدت الجثة عليها اثار دم وجروح على مستوى الرأس والوجه.

وتمكن أهل الضحية من التعرف عليه بعد تنقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة وعرض صورته الشمسية.

وأثناء التحريات، تبيّن أن القاتل المتهم “أ.صدام” توجه بيوم الوقائع إلى مدينة الرويبة لأجل اقتناء قارورات خمر، برفقة المرحوم الذي اشترى هو الاخر 7 قارورات،ثم توجها معا إلى مدينة عين طاية على متن حافلة نقل المسافرين، وتوجها إلى الشاطئ وهناك احتسيا مع بعض المشروبات الكحولية، ثم عادوا أدراجهم مشيا على الأقدام، وعند وصولهم إلى المحطة الثانية عند مخرج عين طاية تشاجرا عند مفترق الطرق، وخلالها قام المتهم بتوجيه عدة لكمات على مستوى الوجه للضحية ” و.حمزة” فأسقطه وحاول ضربه لكنه تفاداه، وعند نهوضه واصلا المشي معا لبضعة أمتار، ثم باغته مجددا موجها له لكمة على مستوى الخد الأيمن وهما متواجدين بمحاذاة الطريق الولائي رقم 12، قدّم من الخلف وقام بخنقه بيده اليمنى، وعند سقوطه قام بسحبه وهو ملقى على الأرض إلى غاية مستثمرة فلاحية غير بعيدة، وقبل المغادرة فتش جيوبه بحثا عن مبلغ مالي بقيمة 500 ألف دج، فلم يعثر عليه، فقام بسرقة هاتفه النقال تاركا إياه حيّا - حسب تصريحات المتهم-.

واستكمالا لإجرءات التحقيق، استدعى رجال الشرطة حارس الحقل المخصص لثمار العنب المدعو ” ش.سعيد” 23 سنة، الذي أكد أنه بيوم وقوع الجريمة، مرّ عليه ابن خالته ” أ.صدام” وعلامات التوتر بادية على وجهه، فطلب منه سيجارة، وبعد تعاطيها أخبره أنه تشاجر مع أحد الأشخاص المدعو ” حمزة كوزا” وتركه بجانب الطريق بعين طاية بحجة أنه سرق منه مبلغ مالي، لكن الحارس لم يهتم للأمر، وبعد مضي 3 أيام التقى بأحد أقارب “حمزة كوزا” فأخبره بما أخبره ” صدام” .

وفي الجلسة، اعترف المتهم بما اقترفته يديه، مصرّحا أنه بيوم الوقائع تشاجرا مع صديقه المرحوم ” حمزة” وهما تحت تأثير المشروبات الكحولية، بسبب سرقته منه مبلغ 500 دج، وخلال المشاجرة مسكه من رقبته من الخلف مستعملا يده اليمنى، فسقط أرضا، ناكرا نيته المسبقة لقتله معتبرا أن حادثة الموت وقعت بدون بقصد أو أصرار منه، ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف.

كما صرّح المتهم الثاني ” ش.سعيد”، أنه بيوم الوقائع تفقد الضحية فوجده حيا يرزق، فقام بصفعه مرتين وهو ملقى على الأرض، لكنه لم يكن يعلم بأنه سوف يفارق الحياة بعدها، ظنا منه أن المرحوم لم يستطع النهوض بسبب احتسائه الخمر.