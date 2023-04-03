عشريني مهدد بالحبس اعتدى على شاب بسكين للسطو على دراجته النارية بعد الإفطار

تعرض شاب في الثلاثينات من العمر، إلى اعتداء مسلح ساعة بعد الإفطار خلال شهر رمضان الأسبوع الفارط. من طرف شخصين، وهو في طريقه الى منزله العائلي، على مستوى منطقة واد السمار بضواحي مدينة الحراش.

وقام المعتدون بمباغتة الضحية، على مستوى محطة القطار بالقرب من حي الجرف، خلال توقفه وهو على متن دراجته النارية من نوع “تيماكس”. أين أشهر المتهمين كليهما باشهار سكين أبيض من نوع ” أوكابي”. أحدهما على مستوى الرقبة والسكين الثاني في رأسه، بغرض ترهيبه واخافته.

كما تمكن الجناة خلال عملية الاعتداء، من السطو على الدراجة النارية، والخوذة التي تم انتزاعها من على رأس الضحية، ثم لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأمام الموقف المرعب الذي اعترض الضحية، قام هذا الأخير بإيقاف أحد المارة. ليمتطي سيارة إلى غاية محور الدوران بواد السمار، أين نزل لتقييد شكوى أمام أقرب مركز أمن.

وكللت التحريات الأولية بتوقيف المشتبه فيه الأول على مستوى حي الجرف ويتعلق الامر بالمدعو ” ه.خ” الذي يمتهن بيع الزرابي بالسوق. وهذا بعدما تعرف عليه الضحية في مركز الأمن خلال عرض الصور الفوتوغرافية عليه، فيما تمكّن شريكه ” ب.أسامة” من الفرار من قبضة الأمن.

المتهم الموقوف ” م.خالد” وأثناء مثوله للمحاكمة اليوم الاثنين، لمتابعته بتهمة السرقة بالتعدد. أنكر أمام رئيس الجلسة الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا بأنه أودع الحبس عن طريق الخطأ. لكون الضحية أخطأ في الشخص الذي اعتدى عليه ولم يتمكن من التعرف عليه، كما أنه لم يلتقيه قط في حياته، متوسلا من القاضي اطلاق سراحه.

كما أكد بأنه يتذكر جيدا الشخصين الذين سرقا منه دراجته النارية. والتي يقدر سعرها 127 مليون سنتيم مع خوذة الرأس. موضحا للمحكمة تفاصيل الاعتداء منذ توقفه بدراجته النارية الى غاية السطو عليه والفرار بها. ملتمسا تعويضا قدره 130 مليون سنتيم.

وأمام ما ورد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 الف دج. مع التماس امر بالقبض على المتهم الفار ” ب.أسامة” ليقرر القاضي ادراج القضية في المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.