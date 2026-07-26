عشريني يتورّط في جريمة أخلاقية لإصطحابه قُصّر خلسة عن أوليائهم

تورّط شاب في العشرينات من العمر، في قضية جزائية تتعلق وقائعها بتعريض حياة قصّر إلى الخطر. كلّفته الحبس لمدّة عامين بالمؤسسة العقابية بالحراش، في قرار أصدرته محكمة بئر مراد رايس.

المتّهم الذي يبلغ من العمر 25 ربيعا، مثل أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد. لمتابعته بجنحة إبعاد قاصر وتعريض حياة قصّر دون 13 سنة وسلامتهم إلى الخطر وجنحة الفعل المخلّ للحياء. وهي الوقائع التي عجز المتهم عن الرد على أسئلة القاضي، ووقف أمامه في وضعية صمت.

وتبيّن من خلال مناقشة وقائه القضية، أن المتّهم الحالي تمّ توقيفه أمام إحدى المساجد بين منطقة بئر الرايس حميدو وبوزريعة أعالي العاصمة، متلبّسا باصطحاب أطفال من أبناء الحي تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة.

حيث تعوّد المتهم على دعوتهم إلى المجيئ معه واصطحابه إلى أماكن يختارها بنفسه، بدون علم أولياء أمر الأطفال. وهو ما اعترف به مصرحا أنه اصطحب الأطفال الضحايا معه مرتين متتاليتين من دون استشارة أبائهم. وهذا بغرض تعليمهم الصلاة وحفظ القران في المسجد، وهو ما أكد عليه دفاعه ناكرا أن يكون موكّله له نية سيئة لمرافقة أبناء حيه القصّر والانفراد بهم بغرض ممارسة أفعال مخلّة بالحياء عليهم.

كما أوضح أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المتهم هو عدم إعلام أولياء أمر الأطفال. والذين هم جيرانه في نفس الوقت، ملتمسا إفادة موكّله بأقصى ظروف التخفيف.

من جهته النيابة العامة اعتبر الوقائع خطيرة، مطالبا في الجلسة تشديد العقوبة في حق المتهم، والمقررة بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، ليقرر القاضي إحالة القضية للمداولة الأسبوع المقبل.