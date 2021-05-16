عشريني يرسل رسائل تهديدية لفتاة باستعمال “فايسبوك” والدتها

تعرضت فتاة إلى اختراق حساب والدتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

المتهم في القضية شاب في العشرينات من العمر، عقب شراءه هاتفها النقال من نوع”ايفون”.

وقام المتهم حسب شكوى الضحية أمام مصالح الأمن بالعاصمة، أن المشتكى منه، يستغل حساب والدتها،ويقوم بعرض منشورات عديدة، بعد ولوجه إلى المنظومة المعلوماتية من دون علمها.

هذا بعد شراء هاتفها النقال مقابل مبلغ مالي يقدر ب9000دج، خلال عرضه للبيع على موقع التسوق على “فايسبوك”.

مضيفة الشاكية أن المتهم يقوم أيضا بتهديدها عن طريق إرسال لها رسائل تهديدية على حسابها الشخصي “فايسبوك”.

وعلى إثر الشكوى المودعة، تحركت ذات المصالح، وقامت بتوقيف المتهم وسماعه على محاضر رسمية بخصوص ما نسب إليه من وقائع.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد ،أنكر تهمتي التهديد والولوج إلى حساب والدة الضحية او استغلاله.

مصرحا أنه الوقائع تتخلص عند قيامه شراء هاتف نقال ، من عند الضحية، بعد اطلاعها على اعلان وضعه بغرض شراء الهواتف المستعملة.

وخلالها قامت الضحية بتسليمه الهاتف مقابل مبلغ 9000دج، على أساس انه هاتف مستعمل لكنه غير مشفر.

إلا أنه وبعد محاولته استعماله، تعذر عليه ذلك، بسب أن الهاتف مشفر بكلمة سر على حساب اوكلود “.

مضيفا المتهم للقاضي أنه، اتصل بها مرارا لأجل تسليمه كلمة السر، لكنها ام ترد عليه.

ولجأ المتهم إلى التواصل معها عبر حسابها الشخصي أين ارسل لها رسالة يطلب فيها منها استرجاع أمواله وتسليمها هاتفها النقال.

غير أنه تعرض للحظر من طرفها، مما تعذر عليه مجددا التواصل او الاتصال بها.

وتمسك المتهم بانكار واقعتي التهديد او استعمال حساب والدتها عن طريق الولوج إلى المنظومة المعلوماتية من دون علمها.

وأمام ما ورد من وقائع التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم في حين قرر القاضي النطق بالحكم بتاريخ لاحق.