عشريني يستولي على 700 مليون سنتيم من منزل في بومرداس

تمكنت مصالح الأمن الحضري بأولاد هداج في بومرداس، من توقيف عشريني قام بسرقة مبالغ مالية وحلي بقيمة 700 مليون سنتيم من منزل.

وحسب بيان لأمن الولاية، جاءت هذه العملية، بعد تقدم الضحية إلى مصالح الشرطة لتقييد شكوى تعرض منزله للسرقة أثناء غيابه عنه.

وقامت ذات المصالح، بتكثيف الأبحاث والتحريات من أجل معرفة المتورط في هذا الجرم. أين تم الكشف وبإستعمال تقنية رفع البصمات من مسرح الجريمة المتورط الرئيسي في العملية.

بالإضافة إلى تستر صديقيه وخطيبته الذين كانوا على علم بإرتكابه لهذا الفعل. ليتم إستدعائهم إلى المصالح المذكورة وسماعهم تكملة للتحقيق.

كما أفضى التحقيق، إلى وقوع المشتبه فيه الرئيسي في فعل وجرم السرقة. وجاء ذلك نظرا للقرائن والأدلة التي أدانته مع تورط شركائه في التستر عن الجريمة.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.