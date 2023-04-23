عشريني يسرق 18 ألف دج من فاست فود ليلة الشك لشراء لباس العيد

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد متهم موقوف في العقد الثاني من العمر المدعو ” ح.ع.بلال”. بتهمة محاولة السرقة التي طالت محل لبيع المأكولات الخفيفة لمالكه ” ح.عبد الرحمان “. الكائن بحديقة ” دريم بارك” بالصنوبر البحري شرقي العاصمة.

وتبين من خلال المناقشة التي جرت بجلسة المحاكمة أين مثل المتهم الموقوف لمواجهة الوقائع المنسوبة إليه وفقا لاجراءات المثول الفوري. أن عملية ايقاف المعني جاءت في أعقاب قيامه بسرقة مبلغ مالي يقدر قيمته إجمالا ب18 الف دج. يوم الخميس المنصرم تزامنا واعلان السلطات الجزائرية عن أول أيام عيد الفطر المبارك.

ولأن المتهم كُشف امره من طرف احد الأشخاص المتواجدين العامل هناك. تمكن صاحب المحل بعد تبلبغه من استرداد أمواله التي أخفاها المتهم في سرواله اسفل الرجل.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة اعترف منذ الوهلة الأولى أمام رئيس الجلسة بأنه قام بسرقة المبلغ المالي. من صندوق الأموال الخاص بالمحل التجاري للمأكولات الخفيفة. خلال تواجده بحديقة الألعاب ” دريم بارك” بالصنوبر البحري، مبررا فعلته بأن ” ابليس” أغواه في تلك اللحظة. فأدخل يده في الدرج من دون أن يشعر بالذنب وقتها. مؤكدا أنه تم استرجاع الأموال منه، كما أنه لا يعاود الكرة مجددا، ملتمسا من القاضي العفو عنه.

كما أن صاحب المحل الذي تأسس كطرف مدني في القضية، تنازل عن طلب تعويض مالي من المحكمة. فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 الف دج في حق المتهم.