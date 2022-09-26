عشريني يسطو على الأورو من مسكن عمه الميقري بغرض الحرقة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة شابين شكلوا عصابة إجرامية مختصة في سرقة المنازل. تضم فردين اثنين في أعقاب وقوع جريمة سطو طالت منزل يعود لمغترب مقيم بفرنسا. بحي ” بن زرقة” بدرقانة شرق العاصمة، أين تم السطو على 80 مليون سنتيم. من العملتين الوطنية والصعبة، وجهازي تلفاز من نوع من الحجم الكبير” بلازما” يقدر سعرهما بحوالي 20 مليون سنتيم.

كما تم تقديم المتهمين الموقوفين أمام قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الاثنين. لمتابعتهما بتهمة السرقة بالتعدد، وفقا لاجراءات المثول الفوري. أين تبين أن عملية توقيف المتهمين محل المتابعة، كان في اعقاب شكوى أمام مصالح الأمن بدرقانة شرق العاصمة. بتاريخ 20 اوت 2020،ضد مجهولين، تقدم بها الضحية المدعو ” ع.رضوان”. الذي اوكلت له مهمة حراسة المنزل محل السطو الذي تعود ملكيته لاحد الأشخاص المقيمين بفرنسا. أين تم اكتشاف اقفال الباب الرئيسي مكسورا، واختفاء مبلغ من المال يقدر ب80 مليون سنتيم. من العملتين المحلية والصعبة ” الاورو” وجهازي تلفاز من نوع ” بلازما”.

وعلى اثر الشكوى تم فتح تحقيق معمق في ملابسات الجريمة. تم من خلالها تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الامر بالمتهمين الموقوفين في قضية الحال كل من ” س.عبد المالك “. وجاره الذي يعد ابن شقيق الضحية المقيم بفرنسا، فتم توقيف المعنيين واحالتهما على التحقيق.

واعترف المتهم الاول ” س.عبد المالك” في جلسة المحاكمة، بولوجه منزل الضحية مرة واحدة. بعدما راودته فكرة السرقة بغرض الهجرة الحرقة.

كما اعترف بسرقته جهازي تلفاز من نوع ” بلازما”. كما قام ببيعهما في السوق مقابل 6 ملايين سنتيم. نافيا سرقته مبلغ 80 مليون سنتيم كما ذكره الضحية.

من جهته المتهم الثاني قريب الضحية انكر نكرانا قاطعا سرقته منزل عمه او سرقة الاغراض الموجودة بداخله.

وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 الف دج بحق كل متهم.

كما طالب الضحية الذي تأسس كطرف مدني بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به.