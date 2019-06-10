عشريني يطعن والدته بـ “تورنيفيس” في تبسة

الجاني يعاني من اضطربات نفسية حسب جيرانه

لم تمر 24 ساعة على وفاة الدركي “صبيحي نصر الدين” 21 سنة، متأثرا بطعنات سلاح أبيض من طرف مشتبه فيهما، حتى اهتز حي الجزيرة في الجرف غرب تبسة، أمس.

على وقع إقدام مشتبه به في العقد الثاني من عمره، على توجيه طعنات بواسطة تورنيفيس أصاب والدته الطاعنة في السن، حيث سقطت مغمى عليها وسط بركة من الدماء.

أين سارع الجيران وأحد أقارب المشتبه فيه إلى التدخل وقاموا بإخطار عناصر الشرطة الذين انتقلوا لعين المكان بمعية سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية .

وتم تحويل الضحية بعد محاولة إسعافها ميدانيا إلى قسم الاستعجالات الطبية والجراحية عالية صالح، وبدوره سارع الطاقم الطبي إلى إسعافها تحسبا لإجراء عملية جراحية مستعجلة.

في حين عناصر الشرطة تمكنوا من توقيف المشتبه فيه الذي حسب جيرانه يعاني من اضطرابات نفسية، وفي الوقت الذي تحقق فيه الشرطة مع المتهم.

لا تزال قوات كبيرة من الشرطة والدرك الوطني تطارد المشتبه به في جريمة قتل الدركي بالمحيط الجبلي وأعالي الميزاب.