عشريني يعتدي على آخر بسلاح أبيض قرب محكمة عنابة

أوقفت، صباح اليوم، قوات فرقة شرطة محكمة عنابة الإبتدائية، شابا في عقده الثاني من العمر متورط في الإعتداء على آخر بسلاح أبيض بالقرب من مدخل المحكمة، خلال محاولة الضحية الدخول لجلسة قضية طلاق.

وقد تعرض الضحية لإصابة خطيرة على مستوى الظهر تطلب تحويله على جناح السرعة إلى إستعجالات المستشفى الجامعي إبن رشد.

فيما تم إخضاع المشتبه فيه بهذه القضية للتحقيق الأمني والسماع لأقواله، تحضيرا لتقديمه أمام الجهات القضائية لإستكمال الإجراءات اللازمة.

وقد تفطن عناصر من الشرطة العاملين على مستوى محكمة عنابة لهذا الإعتداء، الذي وقع بالقرب من المدخل الرئيسي للمحكمة، ما تطلب الإسراع في القبض على المشتبه فيه، وإخضاعه للإجراءات الأمنية اللازمة.