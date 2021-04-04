عشريني يقتل عمه بسبب الميراث في “أعفير” ببومرداس

اهتزت، ليلة أول أمس، قرية “البهاليل” التابعة لبلدية “أعفير” أقصى شرق بومرداس، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها ممرض في عقده الخامس، ارتكبها في حقه ابن شقيقه صاحب 26 سنة، بعد خلاف حول الإرث.

الحادثة – حسب مصدر أفاد “النهار” – تعود وقائعها إلى، ليلة أول أمس، حيث أقدم شاب في الـ 26 من العمر، على قتل عمه الذي كان يشتغل ممرضا في مستشفى دلس، وهو أب لأطفال، عن طريق الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، والتسبب له في إصابات بالغة في أنحاء مختلفة من الجسم أنهت حياته مباشرة.

وحسب التحريات الأولية بعد توقيف كل من شقيق الضحية وابنه الجاني، تبين أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين العائلتين حول الإرث.