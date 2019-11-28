عشريني يقتل كهلا بطعنات خنجر في سطيف

إهتزت صبيحة اليوم مشتة أولاد الخامس ببلدية بيضة برج ولاية سطيف على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها كهل في العقد الرابع.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن الجريمة إرتكبها شاب عشريني، كما أن الضحية هو من بادر بإطلاق النار على الشاب بسلاح تقليدي.

ليسنفر الشاب ويحمل سكين من المطبخ راكضا خارج المنزل تحت وابل من طلقات النار.

وأكد نفس المصدر أن الضحية لم يكن ينوي إصابة الشاب بقدر ما كان ينوي إفزاعه، لكن ردة الفعل من طرف الشاب الجاني كانت عنيفة.

وعندما وصل إلى الضحية وهو يستبدل الخراطيش طعنه عدة طعنات أرادته قتيلا.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني كتيبة عين ازال تحقيق معمق حول تفاصيل الجريمة التي لاتزال أسبابها مجهولة.

وتجدر الإشارة أن الضحية عثر بحوزته مفتاح بيت الشاب القاتل، الامر الذي فتح تأويلات كثيرة حول خلفيات الجريمة.