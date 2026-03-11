عشريني يقود عصابة تمتهن النصب على “الفايسبوك” وتوزّع الأموال على أفراد عائلتها

عالجت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، قضية نصب واحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي. توبع بموجبها المتهم الموقوف(ص.لؤي) تنحدر أصوله من ولاية بسكرة.

حيث تبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم الموقوف كان ينشط ضمن جماعة أشرار تمتهن النصب والإحتيال على المواطنين باستغلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك المعرفة باسم (dak chrome ).

ومن خلال هذه الصفحة تم النصب على أحد الضحايا بالعاصمة مبلغ مالي قيمته 20 مليون سنتيم. لأجل اقتناء شاحنة عرضها المتهم الموقوف وشركائه كل من (ب.عبد الغني) و (ق.أكرم) اللذين تربطهما بالمتهم علاقة جوار.

تفاصيل القضية

وفي تفاصيل القضية كشفت أطوار المحاكمة أن العصابة التي كان ضمنها المتهم( لؤي )، تمكنت من سلب المواطنين مبالغ مالية طائلة. تم من خلالها تحويل الأموال الى حساباتهم الشخصية وحسابات أفراد عائلاتهم. ومنه قام المتهم الموقوف بتحويل مبلغ 20 مليون محل النصب الى حسابه البريدي.

بينما قام تحويل مبلغ 133 مليون سنتيم من طرف متهم آخر يدعى( ك.أكرم)، الى حساب اخته ووالدته. في حين قام المتهم ( ب.عبد الغني)، المتواجد في حالة فرار بتحويل مبلغ اخر يقدر ب200مليون سنتيم عائدات النصب.

وفي الجلسة اعترف المتهم أنه قام بعرض شاحنة للبيع على “فايسبوك” باسم ( داك شوروم)، لكنه لم تكن نيته النصب على الضحية. غير أن القاضي واجهه بتصريحات شقيقه الذي افاد لرجال الضبطية أن المتهم معتاد النصب على الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك ). بالإضافة كذلك إلى التحويلات المالية التي ضبطتها رجال الشرطة في حسابات بقية المتهمين الذين يعدون أبناء منطقته ببسكرة.

من جهته دفاع المتهم أكد أن موكله ليس له علاقة بعملية النصب التي تعرض لها الضحية. مشيرا إلى أن موكله تم استدراجه من طرف شقيقة الضحية الى موقع ساكريكور بالعاصمة. وتم الاعتداء عليه ضربا من طرف غرباء مع سلبه هاتفه النقال. ملتمسا المحامي تبرئة موكله واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته بعام حبسا موقوف النفاذ.

وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمست النيابة العامة بالجلسة تشديد العقوبة في حق المتهم.