عشريني ينهي حياة شقيقته في عين البيضاء بأم البواقي

أقدم شاب يبلغ من العمر 27 سنة ويعاني من إضطراب عقلي، على قتل شقيقته البالغة من العمر 13 سنة داخل مسكن عائلته بعين البيضاء، في أم البواقي.

وحسب بيان لخلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت مصالحها في حدود الساعه 11 من صباح اليوم الأحد، لأجل نقل جثة فتاة بالمكان المسمى حي التضامن ببلدية عين البيضاء.

وكانت الضحية، مصابة بواسطة آلة حادة في الرأس، ليتم نقلها من طرف ذات المصالح إلى مستشفى عين البيضاء.

وتنقلت مصالح أمن دائرة عين البيضاء إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا لتحديد أسباب وقوع هذه الحادثة.