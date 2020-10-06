عشر دقائق تُنقذ أوناس من “البطالة”

عاش الدولي الجزائري آدم أوناس على الأعصاب خلال آخر يوم من سوق التحويلات، والذي عرف تحويله لكالياري على شكل إعارة.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن الجناح الطائر كاد يُضيع صفقة التواجد في جزيرة سردينيا، الى غاية الثواني الأخيرة من الميركاتو.

وأوضحت ذات المصادر، بأن الصفقة لم تترسم سوى عشر دقائق فقط قبل نهاية الوقت القانوني للتحويلات.

وكان الجناح الطائر، آملا الى غاية آخر لحظة في العودة الى فرنسا، ولكنه لم يتحصل على أي عرض يستحق الذكر.

ليُقرر صاحب القدم اليُسرى السحرية، مُجبرا، التحول لكالياري لتفادي البقاء في “بطالة” داخل نابولي الذي لا يدخل في حساباته.

وخُير نجم بوردو الأسبق، ما بين التحول الى جزيرة سردينيا والبقاء خارج الخدمة مع أشبال غاتوزو، ليُفضل الخيار الأول.