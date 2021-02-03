عشقك كريمينال لجليل باليرمو .. الأولى في التوندونس بـ1.6 مليون مشاهدة في 24 ساعة

فن وثقافة
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عشقك كريمينال لجليل باليرمو .. الأولى في التوندونس بـ1.6 مليون مشاهدة في 24 ساعة
بقلم زهيدة ث

عاد الفنان جليل باليرمو إلى تصدر التوندونس على موقع اليويتوب بعد أقل من 24 ساعة من نشر أغنيته الجديدة “عشقك كريمينال”.

ويسجل الفنان باليرمو المعروف بأغانيه لفريق مولودية العاصمة مشاهدات كبيرة لأغانيه الجديدة على قناته الخاص على اليوتوب

للتذكير، فإن المنافسة على أشدها بين جليل باليرمو و موح ميلانو المعروف هو الأخر بأغانيه لفريقه الأحمر و الأسود إتحاد العاصمة.

و في المدة الأخيرة أصبحا يتداولان على التوندوندس في اليوتوب نظرا للإقبال الكبير لأغانهما الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن أخر أغنية أنزلها جليل باليرمو على اليويتوب قبل “عشقك كريمينال” هي أغنية “خليناهالكم” سجلت أكثر من 24 مليون مشاهدة


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