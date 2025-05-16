عشية أشغال القمة العربية ببغداد .. عطاف يتباحث مع نظيره التونسي

اجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة ببغداد، محادثات مع نظيره التونسي محمد علي النفطي.

وجاءت هذه المحادثات عشية مشاركة عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال القمة العربية التي تحتضنها العراق يوم غد.

وتمحور اللقاء حول الأوضاع في البلد الجار، ليبيا، والتطورات التي تشهدها الساحة الليبية في الأيام الأخيرة.

وشدد الطرفان على “ضرورة وقف أعمال العنف، والعمل على جمع الأشقاء الليبيين من خلال الحوار تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة. من أجل التوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية”.

كما تم خلال الجلسة “استعراض مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. ولا سيما منها ما يهمّ التجارة البينية والاستثمار المشترك والصناعة والطاقة وتنمية المناطق الحدودية”.