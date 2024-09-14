عشية الاحتفال بالمولد النبوي.. الحماية المدنية تُحذر من المفرقعات

حذّرت مصالح الحماية المدنية، كافة المواطنين والمواطنات من خطر الألعاب النارية للأطفال والشباب، قبل يوم عن احتفال الجزائريين، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وحسب بيان لذات المصالح، تعرف المناسبة عدة ظواهر سلبية، منها الانتشار الكبير للعب بالمفرقعات والألعاب النارية بشكل غير منظم، فيه الكثير من العشوائية والعنف.

وهو ما يعرض أصحابه في الكثير من الأحيان لإصابات تطال الأصابع والأيدي وأنحاء أخرى من الجسم.

كما تتسبب في حروق وجروح قد تصل إلى حد التشوهات الدائمة والأمراض القاتلة من جهة.

ومن جهة أخرى، فإن تناثر الرماد الناتج عن عملية الاحتراق، أثناء انفجار المفرقعات أو اشتعال الألعاب النارية، يضر بالجلد والعين إذا تعرض إليه الطفل بشكل مباشر.

حيث تصاب العين بحروق أو تمزق الجفن، أو دخول أجسام غريبة فيها. أو حتى يصل الأمر في بعض الأحيان، إلى انفصال في الشبكية، أو التلف الكلي للعين والعمى.