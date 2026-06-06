عشية الامتحان.. بوغالي يُوجّه رسالة لمترشحي البكالوريا

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، برسالة تشجيع لجميع المترشحين والمترشحات لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في هذا الاستحقاق الدراسي الهام.

وجاء في تغريدة لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبر حسابه الخاص: “أطيب التمنيات لجميع مترشحي شهادة البكالوريا. بالتوفيق والنجاح في هذا الاستحقاق الهام، مع تقديري لجهود الأسرة التربوية وكل الفاعلين. لضمان إنجاحه في أحسن الظروف. كل الأمنيات بمستقبل واعد لأبنائنا وبناتنا”.

كما شدد بوغالي على أهمية هذه المحطة التعليمية في المسار الدراسي للتلاميذ. معرباً عن ثقته في قدرة المترشحين على رفع التحدي وتحقيق نتائج مشرفة تعكس ما بذلوه من جهد ومثابرة طوال الموسم الدراسي.

من جهة أخرى، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجهود التي تبذلها الأسرة التربوية. ومختلف الفاعلين والمتدخلين في تنظيم هذا الموعد الوطني، مثمناً الحرص على توفير الظروف الملائمة. التي تضمن السير الحسن للامتحانات عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي ختام رسالته جدد بوغالي تمنياته لجميع أبناء وبنات الجزائر بمستقبل واعد وحافل بالنجاحات، داعياً إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والمثابرة من أجل خدمة الوطن والمساهمة في بنائه وتقدمه.

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