عشية التشريعيات.. قوجيل يشيد بإنجازات الجزائر ويؤكد مشاركته في التصويت

أكد المجاهد صالح قوجيل، عشية الانتخابات التشريعية، اعتزازه بما حققته الجزائر من إنجازات وطنيا وإقليميا ودوليا في مجالات التنمية والسياسة الاجتماعية والدبلوماسية.

وقال قوجيل إن الجزائر تواصل تحقيق مكاسب مشهودة، مشيرا إلى أن السياسة الاجتماعية تبقى وفية لبيان أول نوفمبر. وأن صوت الجزائر أصبح عاليا ومسموعا في المجتمع الدولي.

وأعلن قوجيل استعداده لأداء واجبه الانتخابي، مؤكدا أنه سيدلي بصوته في الانتخابات التشريعية كما دأب على ذلك منذ الاستقلال. معربا عن أمله في أن تشكل هذه الانتخابات مكسبا جديدا يضاف إلى مكاسب الأمة والحياة السياسية في الجزائر.