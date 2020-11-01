عشية الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يهاجم جو بايدن ويصفه بالمجنون !

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهاجمة جو بايدن خصمه المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر “بايدن يريد إغلاق بلدنا، ربما لسنوات، مجنون”.

وأضاف “بايدن يريد إغلاق بلدنا، ربما لسنوات، مجنون! لن يكون هناك أي إغلاق.. العودة الأمريكية العظيمة جارية “.

وتجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر الانتخابات الرئاسية.

وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات، والمتنافسان هما المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أرقام حملته الانتخابية جيدة في كل الولايات.

وقال “جو بايدن النائم بدأ في الانسحاب والسقوط في بعض الولايات، اليسار الراديكالي يسقط”.