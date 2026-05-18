عشية انطلاق امتحان البيام.. وزير التربية يترأس اجتماعا هاما

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الاثنين، من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، قبيل انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط-دورة 2026.

وحسب بيان للوزارة، حضر الندوة إطارات من الإدارة المركزية، والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وخصصت الندوة لمتابعة آخر الترتيبات التنظيمية والبيداغوجية المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني. والتأكد من السير المحكم للعمليات الميدانية ذات الصلة. إلى جانب التطرق إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى.

وفي مستهل الندوة، ثمّن الوزير الجهود المبذولة من طرف مختلف الهيئات والسلطات العمومية الشريكة في التحضير لهذا الامتحان المدرسي الوطني.

مشيدًا بمدى الانضباط والتنسيق الذي طبع عمليات استلام المواضيع وتأمين مراكز التوزيع والإجراء والتجميع والتصحيح. مع التأكيد على ضرورة الإبقاء على التنسيق المباشر والدائم مع الخلية المركزية لمتابعة الامتحانات وإبلاغها بكل المستجدات في حينها.

وفي هذا الإطار، استمع الوزير إلى تدخلات عدد من مديري التربية، لا سيما بالولايات البعيدة. إذ أكدوا جاهزية جميع المراكز، مع توفير الظروف التنظيمية والأمنية المحكمة. وجميع شروط الاستقبال لفائدة التلاميذ والمؤطرين.

كما أكّد الوزير، مرة أخرى، على ضرورة ضمان الجاهزية التامة للداخليات والهياكل المخصّصة لاستقبال المترشحين خلال فترة الامتحان. مع الحرص على توفير شروط الإقامة والنقل والإطعام والتكفل الجيد بهم، بما يضمن اجتيازهم الامتحان في أحسن الظروف.

التكفل الأمثل بالمترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية

وأسدى الوزير تعليمات بضرورة التكفل الأمثل بالمترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية. مع الحرص على توفير جميع الشروط التنظيمية والبيداغوجية والأمنية المعمول بها داخل مراكز الإجراء العادية، حتى بالنسبة للحالات الفردية. باعتبار أن ضمان حق التمدرس واجتياز الامتحانات حق مكفول لجميع المترشحين دون استثناء. مشدّدًا على التزام مؤسسات الدولة بتوفير أحسن ظروف التكفل والرعاية لهذه الفئة.

وفي هذا الصدد، نوّه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف مديريات التربية والهيئات الصحية المعنية، بالمؤسسات الاستشفائية المعنية. مؤكدًا أن الدولة ترافق أبناءها دون استثناء. وأن هذه الجهود تعكس مستوى العناية التي يوليها قطاع التربية الوطنية للتلاميذ المرضى خلال مسارهم الدراسي وفترة الامتحانات المدرسية الوطنية.

وبخصوص مسابقة توظيف الأساتذة، ذكّر الوزير بالعدد الكبير للمترشحين، وأن العملية تسير وفق الرزنامة المضبوطة. مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيتم في اليوم نفسه. وعلى المستوى الوطني بقرار من وزير التربية الوطنية. ضمانًا لتكافؤ الفرص واحترام التنظيم الموحد للعملية.

الحملة الوطنية لجمع الكراريس المستعملة.. أجواء راقية صنعها التلاميذ

كما تطرق الوزير إلى الحملة الوطنية لجمع الكراريس المستعملة قصد إعادة تدويرها. مشيدا بالأجواء الرّاقية التي صنعها أبناؤنا التلاميذ في مختلف المؤسسات التربوية. ومبرزًا الطابع التربوي والبيئي والاقتصادي لهذا المشروع. الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة إعادة التدوير لدى التلاميذ وتعزيز سلوك المواطنة البيئية داخل الوسط المدرسي.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير انخراط مختلف الشركاء والقطاعات في إنجاح الحملة. مؤكدًا أن الحملة تتجاوز بعدها المناسباتي لتشكل مشروعًا تربويًا يرمي إلى تحويل السلوك الإيجابي إلى ممارسة مجتمعية دائمة.

كما دعا الوزير مديري التربية إلى تكثيف التحسيس الإعلامي من خلال نشر الصور والمبادرات الإيجابية الخاصة بالحملة عبر صفحات ومواقع مديريات التربية. من أجل إبراز النماذج الراقية والممارسات الحضارية التي تعكس وعي التلاميذ وانخراط الأسرة التربوية في إنجاح هذا المسعى الوطني.

الوزير يدعو إلى ضرورة التحلي باليقظة خلال فترة الامتحانات الرسمية

وفي ختام الندوة، نبّه الوزير إلى ضرورة التحلي باليقظة خلال فترة الامتحانات الرسمية. مؤكدًا أن جميع الفضاءات المخصصة للامتحانات الرسمية تبقى محصورة في خدمة هذا الاستحقاق الوطني فقط. مع التشديد على ضرورة ضمان السير الحسن للامتحانات في أجواء من الانضباط والجدية والمسؤولية.

واختتم الوزير الندوة بتجديد شكره لجميع المستخدمين والمتدخلين في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية. متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ المترشحين.