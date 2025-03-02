عشية رمضان.. ضبط أزيد من 02 مليون و275 ألف قرص مهلوس

أحبطت المصالح العملياتية المتخصصة للأمن الوطني، مخططا إجراميا لتمرير واحدة من أكبر الشحنات من المؤثرات العقلية، إنطلاقا من جنوب شرق الوطن باتجاه الولايات الشمالية، حيث نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات” SCLTIS” وإمتدادها الجهوي بورقلة، في عمليات نوعية، من ضبط 02 مليون و 275 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين وقرابة الكيلوغرامين (02) من الكوكايين.

وحسب بيان لمصالح الأمن، في عمليات متتالية منفذة عشية رمضان مكنت العملية الأولى. التي نفذها عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بولاية بسكرة، من ضبط 01 مليون و 700 ألف كبسولة من البريغابالين. كانت مموهة بإحكام بمخبأ سري استحدث داخل مقطورة شاحنة من الوزن الثقيل.

وفي عمليتين مماثلتين بولاية الوادي، نفذتهما عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات لورقلة. أسفرت الأولى عن ضبط 220 ألف كبسولة من البريغابالين و 01 كلغ و 721 غرام من الكوكايين، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع. بالإضافة إلى ضبط شحنة ثانية كانت مخبأة تحت صفائح حديدية في جوف مقطورة شاحنة. قدرت بأزيد من 355 ألف كبسولة من البريغابالين، حسب البيان نفسه.

واشار البيان أن العمليات المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، مكنّت من توقيف ثـمانية (08) أشخاص. وضبط واسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ 250 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، خمس (05) شاحنات. تسع (09) مركبات من مختلف الأصناف، جرار 01 طريقي، دراجة نارية.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة، عن قضايا الحيازة والتخزين والنقل والإستيراد والإتجار بطريقة غير مشروعة. للمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، في إطار جماعة إجرامية منظمة. والتهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية .

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