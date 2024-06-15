عشية عيد الأضحى.. أربعيني يقتل شاب بطعنة سكين بالطارف

إهتز قبل قليل سكان قرية عين علام ببلدية الدرعان في ولاية الطارف ، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر ، بعد تلقيه طعنت سكين من اربعيني ، اردته قتيلا يسبح في بركة من الدماء .

وحسب مصادرنا تبقى اسباب و دوافع الجريمة مجهولة ، الى غاية انتهاء الجهات الامنية المختصة اقليما من تحرياتها و تحقيقاتها.

وقد تم تحويل جثة الضحية على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البسباس ، على ان يتم عرضها على مصلحة الطب الشرعي ، لمعرفة الاسباب الحقيقية لهده الوفاة.