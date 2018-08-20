عشية عيد الاضحى.. جريمة شنعاء تهز مدينة تيزي وزو

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عشية عيد الاضحى.. جريمة شنعاء تهز مدينة تيزي وزو
بقلم صفية ايبارودان

اهتزت مدينة تيزي وزو عشية اليوم الاثنين، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها (ع.ط)البالغ من العمر 38 عاما و يعمل كجزار .

و تعود حيثيات الجريمة الي شجار كبير جمعه بشاب في الثلاثينات من العمر، القاطن بتيزي وزو والمنحدر من ولاية مسيلة.

الذي طالب الضحية بالمبلغ المالي الذي سبق و ان اقرضه له لينتهي الشجار بجريمة قتل بالذبح باستعمال الخنجر و ذلك في حانة بوزار بوسط مدينة تيزي وزو.

 لتضاف هذه الجريمة الى جرائم اخرى، من شانها ان تفسد فرحة العيد، على اعتبار انها ساعات قبل عيد الأضحى المبارك.


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