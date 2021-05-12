عشية عيد الفطر.. أسعار الخضر تحرق جيب المواطن والبطاطا تصل 140 دج

عرفت أسعار الخضر في مختلف الأسواق، اليوم الأربعاء، والتي تزامنت مع عيد الفطر المبارك، ارتفاعا جنونيا.

وسجلت مختلف الأسواق، ارتفاعا محسوسا لأسعار الخضر، حيث تراوح سعر البصل بين 50 و60 دج بعد أن كان 30 دينارا.

كما تضاعف سعر الجزر وبلغ 100 دج بعد أن كان 50 دج منذ أيام فقط.

وبلغ سعر الخس 120 دج، الكوسى 60 دج، الفلفل 80 دج، والطماطم بين 70 و100 دج.

أما البطاطا، فقد عرفت معدل زيادة تجاوز المعقول، حيث وصل سعرها بأحد الأسواق إلى 140 دينارا.

أما على مستوى العاصمة، فتباين ثمنها ما بين 80 و100 دج، بعد أن كانت 55 دينار/كغ منذ أيام خلت.

للإشارة، فقد أعلن الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم منذ أيام تموين الأسواق بالبطاطا الموسمية.

وقال الديوان، إن الهدف من ذلك هو ضبط السوق واستقرار الأسعار.