عشية فتح المساجد والشواطئ وفضاءات الترفيه.. الوزير الأول يحذر

حذر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، من عقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الوقائية بالشواطئ وفضاءات الترفيه.

وفي تصريح خص به التلفزيون العمومي، عشية فتح المساجد، والشواطئ وفضاءات الترفيه، داعا الوزير الأول الأئمة وجميع فعاليات المجتمع المدني إلى الإنخراط في هذا المسعى بتحسيس المصلين على ضرورة إحترام البروتوكول الصحي الخاص بدور العبادة في هذا الظرف الذي تمر به الجزائر.

أما بخصوص فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه، شدد جراد على ضرورة تحلي جميع المواطنين باليقظة والحذر.

وأكد أن عدم إحترام التدابير الوقائية التي وضعتها الحكومة خاصة ما تعلق بالتباعد الإجتماعي وارتداء القناع الواقي، وأي مخالفة لهذه الإجراءات سيؤدي بالضرورة على تطبيق قرارات ردعية ضد المخالفين.