عصابات اجرامية تسطو على 130 رأس غنم ملك لموال من ذوي الحتياجات الخاصة

قامت البارحة عصابة مجهولة العدد والهوية بسرقة 130 رأس غنم ملك لموال من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية عيون العصافير بولاية باتنة، وقبل ذلك قام عناصر العصابة بتكبيل الضحية ” حميدة زين ” بأسلاك معدنية والإعتداء عليه جسديا.

وقال الضحية في لقاء مع النهار في موقع الحادث، أن أحد أفراد العصابة كان يحمل سلاحا ناريا، وأن عدد المعتدين يتجاوز 3 أشخاص، بعضهم قاموا بتكبيله وآخرون تكفلوا بوضع رؤوس الأغنام على متن الشاحنة في رابع عملية مشابهة خلال العام الجاري 2021.

وفي نفس الليلة قام مجهولون بسرقة 28 قارورة غاز بوتان بقرية الشناتيف ببلدية تازولت.