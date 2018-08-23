عصابات ليبية تزهق روح ابن ولاية الوادي في منطقة “الزنتان”

أقدمت عصابات ليبية على قتل شخص بمنطقة الزنتان، وحجز أخويه وصهره، من قبل شهر نوفمبر العام الماضي، والذين ينحدرون من بلدية الرباح بولاية الوادي.

فيما قامت العصابة بإطلاق صراح زوجته وإبنته التي لم تصل لحد الان، وحسب آخر المعلومات فإنه تنقلوا إلى تونس.

وعلمت النهار أونلاين أنّ الضحية “غدير إبراهيم عبد العزيز” مبحوث عنه من قبل السلطات الامنية في قضية مخدرات.

حيث قام أخوين له وصهره وزوجته وابته بزيارته ليتم احتجازهم، قبل أن يتم اطلاق صراح الأخيرتين اللتان اتجهتان نحو تونس.

وأكد مصدر من العائلة للنهار ورود اتصال من قبل زوجة الضحية من القنصلية الجزائرية بليبيا على أن غدير إبراهيم عبد العزيز قتل وأزهقت روحه من قبل جماعات في الزنتان الليبية ولاتزال تحتجز أخوين للضحية وصهره بينما تم إطلاق صراح زوجته وإبنته.

والضحية عبد العزيز مبحوث عليه من قبل السلطات الأمنية بتهم متعلقة بالتهريب والمخدرات، أين توجه الى ليبيا هروبا من ورود لائحة بالقبض.

ليتعرض للاحتجاز من قبل الجماعة في الزنتان الليبية وتم الاتصال بالعائلة من أجل إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي قبل شهر رمضان الفارط ليتم إحتجاز العائلة بالكامل بعدها.

كما طلبت العائلة من النائب البرلماني “الهادي قويدر” التدخل بعد رفض رسالة في وقت سابق من اجل تدخل الخارجية الجزائرية لإيجاد حل لإطلاق سراحهم.

ويكتنف غموض كبير حول دواعي التصفية والقتل عبد العزيز غدير إبراهيم، وكذا حجز بقية العائلة وحول مصيرهم المجهول لحد كتابة هذه الأسطر.