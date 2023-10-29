عصابة أحياء تتاجر بالمخدرات والأسلحة النارية مهددة بـ10 سنوات حبسا نافذا بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأحد، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما موقوفا. عن تهم تتعلق بجنحة تكوين جماعة اجرامية. وعصابة أحياء، حيازة أسلحة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطات، المتاجرة بالمخدرات.

وتم متابعة المتهمين في اطار عملية نوعية تفذتها فرقة الشرطة القضائية لأمن العاصمة. خلال شهر جوان 2023، على مستوى حي درقانة شرقي العاصمة. أين تمكنت ذات المصالح من توقيف جماعة إجرامية. تقود عصابة أحياء على مستوى نفس الحي تضم 12 شخصا. يقودها مروّج مخدرات معروف لدى رجال الشرطة بنشاطه الاجرامي في المتاجرة بالممنوعات.

كما تم تنفيذ في العملية في اعقاب ورود معلومة مؤكدة لوجود أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية. معروف لدى المصالح الأمنية بنشاطه الاجرامي في عالم المخدرات.

في حين، تفيد المعلومة أن المعني يقوم بالمتاجرة بالاسلحة النارية بدون رخصة من السلطات. وعليه تم رسم خطة محكمة بغرض توقيف المشتبه فيه.

كما أسفرت عملية مداهمة لمنزل المعني بحي درقانة محل إقامته عن حجز سلاحين نارين من الصنف الخامس.

وفي اطار التحقيق، تم التوصل إلى أحد الأشخاص من العاصمة، وشخصين آخرين من مدينة “بريكة” لولاية باتنة شرق الوطن. الذين تبين أنهما يقومان بصناعة نفس النوع من الأسلحة محل الحجز.

كما تمكن رجال الضبطية من تحديد هوية 8 أشخاص آخرين لهم علاقة بالمتهم الرئيسي مروّج المخدرات. يقطنون بنفس الحي، ولهم سوابق عدلية في استهلاك والترويج للمخدرات.

إذ أسفرت العملية الثانية عن حجز كمية معتبرة من مادة ” القنب الهندي” يقدر وزنها إجمالا بـ400غ. وأسلحة بيضاء من مختلف الاحجام والاصناف.

كما تبين أن المعنيون يشكّلون عصابة أحياء من خلال إرتكاب أعمال اجرامية ارتكبوها بحي درقانة في تواريخ زمنية متفرقة.