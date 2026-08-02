عصابة أحياء واعتداءات ومخدرات.. نداء من نيابة الوادي

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، عملاً بأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، أن المدعوين (أ، سا) و(أ، ح، أ) و(أ، ح)، تم توقيفهم من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي بتاريخ 30 جويلية 2026.

وأوضح البيان أن توقيف المعنيين جاء على خلفية الاشتباه في قيامهم بإنشاء والانخراط في عصابة أحياء يُعلم بغرضها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، إضافة إلى الحيازة والتخزين لغرض البيع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحمل أسلحة من الصنف السادس دون سبب شرعي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأفعال راح ضحيتها عدة أشخاص.

وفي هذا السياق، وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي نداءً إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية للمشتبه فيهم، أو تعامل معهم على المستوى المحلي أو الوطني، أو لديه أي معلومة بوصفه شاهدًا على وقائع مشابهة، للتقرب من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي، قصد تقييد شكواه أو سماع شهادته.