عصابة السرقة بالخروب خلف القضبان

أوقفت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب،من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 36 سنة.

عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة لسلاح ناري من الصنف الخامس، المقترنة بظرف التسلق والكسر باستعمال مركبة ذات محرك.

حيث تلقت الضبطية القضائية بالأمن الحضري شكوى من قبل ضحية بخصوص تعرض منزله إلى السرقة مست بندقية صيد وجهاز تلفاز.

أين تم مباشرة التحريات في القضية والوصول إلى هوية الفاعلين، ليتم توقيفهم تبعا واسترجاع المسروقات.

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهم امام النيابة المحلية.