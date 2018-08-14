عصابة «الفلفل الأسود» تقتحم ميناء وهران وتدهس شرطيا بعد اختراق حاجز أمني!

استولت على القناطير من التوابل بتواطؤ جهات غير معروفة

تمكنت، مساء أول أمس، عناصر من الشرطة القضائية بوهران من توقيف متورطين كانا على متن شاحنة من الحجم الكبير أقدما على السطو على كميات معتبرة من أكياس الفلفل الأسود، إثر كسر أقفال حاوية داخل ميناء وهران، قبل الفرار على متن المركبة، بعدما اخترقوا حاجزا أمنيا لشرطة الحدود بمخرج الميناء وإصابة شرطي حاول منعهم من المرور بعد التفطن لعمليتهما الإجرامية.

وقد تسببت عملية السطو التي شهدها ميناء وهران، أول أمس، في حالة استنفار عقب مطاردة هوليودية للشاحنة التي كانت تحوي كميات معتبرة قدرت بالقناطير من الفلفل الأسود.

بعد قيام العصابة المتكونة من شخصين بكسر قفل إحدى الحاويات قبل الفرار باستعمال السرعة في محاولة للخروج من الميناء عبر البوابة الخاصة بمركبات الوزن الثقيل.

أين تم دهس شرطي بعدما حاول إيقاف المركبة بعد اشتباهه وتفطنه لهما، حيث أصيب بجروح متفاوتة الخطورة، لتقوم فرق خاصة من شرطة الحدود والشرطة القضائية بمطاردتهما.

وعلى بعد كيلومترات، تمت محاصرة الشاحنة وتوقيف المتورطين في سرقة أكياس الفلفل الأسود، حيث تم تحويلهما إلى مقر الأمن للتحقيق معهما والوقوف على ملابسات العملية وكيفية التخطيط لها.

وبيّن التحقيق الأولي أنهما كانا بصدد بيعها في السوق السوداء بتواطؤ جهات يجري البحث عنها.