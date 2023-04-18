عصابة تترصد ضحاياها بالبنوك ومراكز البريد لسرقتهم بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. من الايقاع بجماعة أشرار مختصة في السرقة بالكسر. وترصد ضحاياهم عند خروجهم من البنوك ومراكز البريد للاستيلاء على أموالهم.

وقد أفضت العملية الي توقيف 3 أشخاص من بينهم معتادي إجرام تتراوح أعمارهم بين 35 و43 سنة مع حجز 3 مركبات. كانت تستعمل في نشاطهم الإجرامي.

العملية تمت استغلالا اشكوى تقدم بها عديد الضحايا مفادها تعرضهم للسرقة بالكسر من داخل مركباتهم الخاصة من طرف مجهولين. والاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة تراوحت مابين 230 إلى 900 مليون سنتيم. لتباشر ذات العناصر تحرياتها التي كشفت أن الشبكة الإجرامية كان أفرادها يقومون باستئجار مركبات. في كل عملية من أجل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. فيما تقوم شاحنة بالترصد لضحاياهم الذين يتم انتقائهم بدقة، ولحظة غياب الضحية عن مركبته بعد الخروج من البنك أو مركز البريد يتم كسر زجاج المركبة والاستيلاء على المبالغ المالية.

وقد ساهمت كاميرات الحماية والمراقبة التابعة للأمن الوطني من تحديد هوية الرأس المدبر لعمليات السرقة رفقة شريكيه، حيث تم توقيفهم مع حجز 3 مركبات من بينهم الشاحنة، جهاز تحديد المواقع GPS إلى جانب استرجاع مبلغ مالي قدره 4.6 مليون سنتيم.