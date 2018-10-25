عصابة تحاول اختطاف مواطن لإجبار شقيقه على التراجع عن إيداع شكوى ضدهم !

حاولت منعه من إبلاغ درك ورڤلة بمحاولتهم السطو على منزله

فككت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني عصابة خطيرة تنشط على مستوى مدينة ورڤلة، وتمكنت من توقيف 4 أفراد، فيما يتم البحث عن اثنين آخرين يتواجدان في حالة فرار، خاصة أن أفراد العصابة في سجلهم 7 متابعات قضائية وأوامر بحث في قضايا مشابهة.

تفاصيل القضية انطلقت بعدما ضبط أحد المواطنين أفراد العصابة متلبسين بمحاولة سرقة منزله، أين تمكن من القبض على أحد عناصرها وسلمه لمصالح الدرك الوطني، فقام أفراد العصابة بتتبعته إلى غاية مقر فرقة الدرك وحاولوا سرقة سيارته.

لتقوم مصالح الدرك بالتدخل على الفور، أين جرى ضبط أحد الجناة متلبسا داخل سيارة الضحية وهو يحاول سرقتها، ليقوم باقي أفراد العصابة بالفرار من الموقع والتنقل إلى منزل شقيق الضحية.

وكمحاولة من الجناة للانتقام والثأر لرفيقيهما، تم تهديد شقيق الضحية باستعمال خنجر، ثم قاموا بمحاولة اقتياده واختطافه، ليقوم هذا الأخير تحت طائلة التهديد بالاتصال بشقيقه المتواجد داخل مقر الكتيبة وطلب منه أن يتنازل عن الشكوى، ليبلغه بأن بقية أفراد العصابة موجودون أمامه ويهددون باختطافه.

وفي تلك الأثناء، تدخلت قوات الدرك على الفور وقامت بتوقيف عنصرين من العصابة وتحرير شقيق الضحية، فيما لاذ شخصان من أفراد العصابة بالفرار إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم إطلاق حملة بحث عنهم.

وبعد استكمال التحقيقات مع الموقوفين الأربعة، تم تحويلهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ورڤلة بتهم جنائية خطيرة، منها جناية تكوين جماعة أشرار بعرض ارتكاب جناية وجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التسلق والاختطاف والاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص والممتلكات.

أين تم تحويلهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية، كما تم سماعهم في قضايا أخرى متابعين بها.