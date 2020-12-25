عصابة تحاول السطو على محل مجوهرات على طريقة الأفلام في برج بوعريريج!

أفرادها قاموا بكسر قفل مطعم مجاور وخطّطوا لتحطيم الجدار الفاصل

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأول في مدينة برج بوعريريج، من توقيف شخص واحد من بين الأربعة، قاموا بكسر قفل محل تجاري معد للإطعام السريع والولوج إليه، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ن”، البالغ من العمر 22 سنة، في حين، لاذ المشتبه فيهم الآخرون بالفرار.

ومكّنت التحقيقات من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ن”، كما أفضت التحقيقات إلى قيامه برفقة شركائه بتحطيم قفل محل الإطعام السريع بغية الولوج إلى محل ثانٍ خاص ببيع المجوهرات من أجل السرقة، وذلك بتحطيم الجدار الفاصل بين المحلين باستعمال أدوات حفر وأدوات كهربائية تم حجزها، وعليه، أنجز ملف قضائي ضدهم بعنوان “تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لسرقات مع محاولة السرقة من داخل محل في حالة تلبس”، وقدّم الموقوف بموجبه أمام النيابة المحلية، أين تم إيداعه في المؤسسة العقابية.