عصابة تحتال على أبو جرة سلطاني وتسلبه مسكنا في العاصمة

مثل، أمس، الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم «حمس» بوڤرة سلطاني المكنى «أبو جرة» أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة.

بصفته ضحية نصب واحتيال وانتهاك حرمة منزل، المتابع فيها 3 أشخاص غير موقوقين.

ويتعلق الأمر بالمدعو «ف.عبد القادر « وآخران يحملان نفس اللقب «ف.محمد» و«ف.حمزة».

فيما حضر أربعة شهود في القضية التي تم تأجيلها إلى تاريخ 20 أكتوبر القادم.

وحسب مصادر «النهار»، فإن القضية تعود إلى بداية السنة الجارية.

حينما جمعته علاقة إيجار مع المتهم الرئيسي المدعو «ف.عبد القادر» لمسكن يقع بنواحي منطقة بئر مراد رايس في العاصمة.

حيث سلمه مبالغ مالية بحضور الشهود، ليتفاجأ بعد مدة بتأجير ذات المسكن لشخصين آخرين قاما باستغلال المكان.

مما تعذر عليه الدخول إلى العقار ويتفطن عندها إلى أنه وقع ضحية مؤامرة حبكها المتهمون الثلاثة.

بعد تشكيلهم عصابة ووضع خطة محكمة لسلبه أمواله نظرا لصيته.

ليسارع إلى إيداع شكوى ضدهم، التي على أساسها تم تحريك القضية.

ومتابعة المتهم الرئيسي بجنحة النصب، فيما وجهت جنحة المشاركة في النصب.

واقتحام حرمة منزل للمتهم الثاني والثالث.

في الوقت الذي تم استدعاء كل من المدعو «ب.فيصل» و«س.عبد القادر» و«ل.حسان» و«م.عادل».

في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات بعد سماع جميع الأطراف.