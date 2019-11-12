عصابة تحتال على مواطنين بقرارات استفادة مزورة من السكن والمحلات بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأول بوهران من تفكيك عصابة اشرار مختصة في النصب والإحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

العصابة تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 الى 43 سنة مسبوقين قضائيا، راح ضحيتهم عدد من الضحايا أوهموهم بالإستفادة من سكنات اجتماعية ومحلات تجارية مقابل مبالغ مالية.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لشكوى تقدم بها أحد الضحايا تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخص تعرف عليه صدفة.

أوهمه بأنه سيساعده في الحصول على محل تجاري وسكن عمومي اجتماعي مقابل مبلغ مالي قدر بـ120 مليون سنتيم تمكن من إقناعه بذلك بعد تسليمه قرارات استفادة مزورة.

لتباشر مصالح الامن تحقيقاتها وتحرياتها الموسعة أضفت الى تحديد هوية المشتبه فيه واستكمالا للتحقيقات تم اكتشاف وجود ضحيتين آخرين.

الضخيتان تم سلبهما مبالغ مالية تراوحت مابين 47 مليون الى 80 مليون سنتيم مقابل تسليمهما قرارات استفادة من سكنات اجتماعية. وأسفر التحقيق معه بعد توقيفه عن الايقاع بشركائه الذين كانت مهمتهم استهداف مواطنين للنصب عليهم بادعاء أن احدهم يعمل بدائرة وهران.

ليتم توقيف المتورطين وبعد استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لتفتيش مساكنهم تم ضبط بداخلها هاتفين نقالين يستعملان في عملية النصب والاحتيال للاتصال بالضحايا.

بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية تم تحرير ضدهم إجراء قضائي أحيلوا بموجبه على العدالة أين صدر في حقهم أمر بالإيداع.