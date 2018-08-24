عصابة تحتال على موال من تيارت وتسلبه 185 رأس غنم بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك مسرغين بوهران، من تفكيك عصابة مختصة في سرقة المواشي أين تم استرجاع 185 رأسا من الغنم.

عقب تلقي مركز العمليات بالمجموعة عن طريق الخط الأخضر 1055 مكالمة هاتفية من طرف الضحية الذي تم الاحتيال عليه تفيد بقيامه بنقل 160 رأسا من الغنم من ولاية تيارت إلى المدعوين “ع.ق” و”س” القاطنين بولاية وهران.

من أجل البيع واتقفا مع الضحية على أن يترك الماشية بإحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية لمسرغين ملك للمسمى “م” الساكن ببلدية عين الترك.

وعلى الفور تم تفعيل مخطط الدوريات وتنشيط عنصر التستعلام مع نشر الأبحاث إلى جميع الوحدات الفرعية من أجل تكثيف الأبحاث.

وبعد استغلال المعلومة الأولية من طرف الفرقة الإقليمية لمسرغين المختصة تبين بأن الضحية تعرض إلى عملية نصب وإحتيال وأن الماشية متواجدة بمزرعة المسمى “ح.ع.ق” الكائنة بقرية العين البيضاء التابعة لبلدية السانية.

حيث وبعد تنقل أفراد الفرقة الإقليمية بمسرغين مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 02 إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تفتيش مرزرعة المسمى “ح.ع.ق” تم استرجاع 127 رأسا من الغنم منها 80 رأسا ملك للضحية.

و 47 رأس من الغنم بقيت محجوزة وتم تكليف مالك المزرعة بحراستها الى غاية معرفة أصحابها، ومواصلة للتحقيقات اتضح بأن بعض الماشية موجودة بالمزرعة سالفة الذكر.

والبعض الآخر تم نقلها الى مزرعة المسمى “م” ببلدية بوزجار ولاية عين تموشنت من أجل بيعها.

وعلى إثر هذه المعلومات تم تمديد الاختصاص بالتنسيق مع الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بوزجار ولاية عين تموشنت أين تم استرجاع 58 رأسا من الغنم أخرى ملك للضحية حيث تم توقيف المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.