عصابة تحتجز رجل أعمال مع عائلته وتسلبه 5 ملايير سنتيم ومجوهرات في الوادي

تعرض رجل أعمال بحي الإستقلال من بلدية البياضة جنوب الوادي، إلى الإحتجاز من قبل عصابة من 6 أشخاص داخل منزله رفقة عائلته.

إضافة على سلبه مبلغ 5 ملايير سنتيم وكمية جد معتبرة من الذهب ومحاولة اختطاف ابنته.

وقائع الحادثة التي اهتزت لها ولاية الوادي، تمت تحت جنح الظلام أين كان الضحية مع أهله وأبنائه نائم في بيته.

ليتفاجئ بوجود 5 أشخاص يحملون سكاكين وسيوف في بيته، 3 منهم أيقضوه من النوم ووضع أحدهم السيف على رقبته وهدده بقطع رأسه إن قاومهم.

ومن ثم تجميع أفراد العائلة، في غرفة واحدة وتهديده بقتل أبنائه، إن لم يسلمهم ما يملك من مال، ومجوهرات وأمام الترهيب الممارس عليه.

قام بفتح خزنة النقود وتسليمهم مبلغ 5 ملايير سنتيم كانت موجودة داخلها، إضافة إلى صندوق مملوء بالمجوهرات يعود إلى زوجته وبناتهم.

وبعدها قامت العصابة المكونة من 6 أشخاص 5 منهم اقتحموا المنزل وواحد كان ينتظرهم في سيارتهم في الخارج.

بسحب جميع الهواتف النقالة الخاصة بالعائلة، إضافة إلى محاولة اختطاف إبنت الضحية، أمام عينه، لكن مقاومته لهم هو وابنته حالت دون ذلك.

ليغادروا المنزل تاركين العائلة في حالة عصبية يرثى لها، وعلى الفور تنقل الضحية إلى مصالح أمن دائرة البياضة.

وقام بالتبليغ عن الحادثة، أين شرعت مصالح الأمن في مخطط بحث دون تحديد هوياتهم بدقة.

وفي صباح اليوم الموالي وأثناء الاتصال بأحد الهواتف النقالة التي تم سرقتها.

رد على الهاتف تاجر للخضر من ولاية باتنة، أكد في تصريحاته أنه كان ليلة الحادثة بسوق الجملة لولاية الوادي.

ولفت انتباهه مرور مركبة غريبة بطريق الرئيسي لمدخل السوق رمي منها الهاتف النقال.

ونظرا لخبرته في الطريق وفطنته قام بتحديد رقم التسجيل الخاص بالمركبة.

والذي قدمه على طبق من ذهب لمصالح الأمن، التي قامت بتوقيف المركبة على مستوى دائرة الطالب العربي الحدودي.

ومع التحقيق مع مالك المركبة تم الكشف على عناصر العصابة المكونة من4 أشخاص يقطنون بدائرة الطالب العربي وإثنين من بلدية البياضة.

تم جميعا توقيفهم وإخضاعهم على التحقيق الذي لم تكتمل مجرياته إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

ولايزال لم توجه التهم للمجموعة بين التهديد باستعمال أسلحة بيضاء في ظرف الليل والمشاركة أو عدم التبليغ عن الحادثة .