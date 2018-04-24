عصابة تحتجز رجل أعمال وعائلته داخل منزله وتسلبه 5 ملايير في الوادي

الأمن أوقف 6 مشتبه فيهم والتحقيق جار معهم

عرض، نهاية الأسبوع الماضي، رجل أعمال من بلدية البياضة جنوبي الوادي، إلى الاحتجاز من قبل عصابة مكونة من ستة أشخاص داخل منزله هو وأفراد عائلته، إضافة على سلبه مبلغ 5 ملايير سنتيم وكمية جد معتبرة من المجوهرات، ومحاولة اختطاف ابنته.

وقائع الحادثة التي اهتزت لها ولاية الوادي، تمت تحت جنح الظلام، حيث كان الضحية مع أهله وأبنائه نائما في بيته، ليتفاجأ بوجود خمسة أشخاص يحملون سكاكين وسيوفا داخل بيته، ثلاثة منهم أيقظوه من النوم ووضع أحدهم السيف على رقبته وهدده بقطع رأسه إن قاومهم، ومن ثم تجميع أفراد العائلة في غرفة واحدة وتهديده بقتل أبنائه إن لم يسلمهم ما يملك من مال ومجوهرات.

وأمام الترهيب الممارس عليه، قام بفتح خزنة النقود وقام بتسليمهم مبلغ 5 ملايير سنتيم، كانت موجودة داخلها، إضافة إلى صندوق مملوء بالمجوهرات يعود إلى زوجته وبناته.

وبعدها قامت العصابة المكونة من ستة أشخاص، خمسة منهم اقتحموا المنزل وواحد كان ينتظرهم في سيارتهم في الخارج، بسحب جميع الهواتف النقالة الخاصة بأفراد العائلة، إضافة إلى محاولة اختطاف ابنة الضحية أمامه لكن مقاومته لهم هو وابنته حالت دون ذلك، ليغادر المهاجمون المنزل تاركين العائلة في حالة نفسية يرثى لها.

وعلى الفور تنقل الضحية إلى مصالح أمن دائرة البياضة وقام بالتبليغ عن الحادثة، حيث شرعت مصالح الأمن في مخطط بحث من دون تحديد هوياتهم بدقة.

وفي صباح اليوم الموالي وأثناء الاتصال بأحد الهواتف النقالة التي تم سرقتها، رد على الهاتف تاجر للخضر من ولاية باتنة، أكد في تصريحاته أنه كان ليلة الحادثة بسوق الجملة لولاية الوادي، ولفت انتباهه مرور مركبة بالطريق الرئيسي لمدخل السوق رمي منها الهاتف النقال.

ونظرا لخبرته في الطريق وفطنته قام بتحديد رقم التسجيل الخاص بالمركبة، والذي قدمه على طبق من ذهب لمصالح الأمن التي قامت بتوقيف المركبة على مستوى دائرة الطالب العربي الحدودي، ومع التحقيق مع مالك المركبة تم الكشف عن عناصر العصابة المكونة من أربعة أشخاص يقطنون بدائرة الطالب العربي، واثنين من بلدية البياضة، تم جميعا توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق الذي لم تكتمل مجرياته إلى غاية كاتبة هذه الأسطر.