عصابة تختطف تاجر جملة وتسطو على ملياري سنتيم من محله بالعاصمة

تعرض تاجر جملة ببلدية السمار بالعاصمة إلى عملية سطو طالت محله التجاري من طرف عصابة اجرامية قامت باختطافه وهو في طريقه الى منزله العائلي ليتم تكبيله ثن التخلص منه رميا وسط الاحراش باحدى أحياء مدينة الحراش.

وفي في ملف القضية الذي تعرضه محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الاربعاء المقبل فإن المتهمون الاربع المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش سيتم متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد لجناية السرقة باستعمال للعنف والتعدد ومركبة.

وفي تفاصيل القضية فإن الضحية تعرض إلى هجوم مباغت من طرف المتهمين ليلا وهو في طريقه إلى مسكنه العائلي.

كما قام الجناة الذين يقطنون بحي الكاليتوس شرقي العاصمة بارغامه على صعود المركبة ثم قاموا بتكبيله وسرقة مفاتيح محله التجاري. وعند بلوغ المركبة مدينة الحراش قام المتهمون برميه في قاعة الطريق مكبل اليدين.

في حين، تمكن الفاعلون من السطو على مبلغ ملياري سنيتم من المحل التجاري باستعمال المفاتيح المسروقة.

ومكنت التحريات من الاطاحة بأفراد العصابة واحدا تلوى الآخر. بعدما تقدم أحد الأشخاص إلى مركز الأمن لتسليم مبلغ 200 مليون سنتيم. للتبليغ عن أحد المتهمين الذي أودعه عنده دون علمه بأنه مال مسروق.

كما تبين أن أحد أفراد العصابة كان يشتغل بمحل الضحية. وهو من عرض على باقي المتهمين فكرة السرقة لمعرفته الجيدة بمكان إخفاء الضحية لامواله في المحل.