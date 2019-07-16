عصابة تختطف شابا على متن سيارة.. تعذبه 4 ساعات وتصوره عاريا في تبسة

أقدمت عصابة تتكون من 5 إلى 6 مشتبه بهم في بئر العاتر بتبسة على اختطاف شاب على متن سيارة سياحية.

ووقع الحادث حسب مصادر مطلعة، ليلة أمس، عندما أقدمت عصابة على اختطاف شاب عمره 34 سنة يدعى “ق. الطاهر”.

وقام الخاطفون بعد ذلك، بتحويل الضحية إلى وجهة مجهولة خارج المدينة، ليقوموا بإخضاعه للتعذيب، بعد تعريته وتكبيله بسلك كهربائي.

وقد تعرض الضحية على مدار أربع ساعات كاملة للتنكيل والتعذيب، قبل أن يتم تصويره، ثم محاولة قتله والتخلص منه.

وحسب ما رواه الضحية أمام رجال الضبطية القضائية، فإنه بليلة الواقعة تم استدراجه من طرف أحد أصدقائه.

وبعد خروجه رفقة صديقه على متن سيارة، اعترضتهما سيارة على متنها 5 أشخاص، ليصعد شخصان إلى السيارة.

مباشرة بعد ذلك، انطلقت السيارة نحو وجهة غير معروفة، وبعد مسيرة كيلومترين، ترجلوا من السيارة للدخول إلى منزل.

وهناك كانت مجموعة أخرى من الأشخاص بانتظارهم، حيث تم الشروع في الاعتداء عليه بالضرب.

وعند سؤاله عن سبب ما يحدث له، قيل له أنه سوف يعرف السبب ليتواصل تعذيبه بسلاح أبيض وكابل كهربائي.

وأضاف الضحية أنه تم تجريده من ملابسه تماما وتصويره عاريا ومنها تم توثيقه وحمله في السيارة.

لكنه في رحلة العودة، وبأحد المنعرجات الصعبة بمسلك ترابي، تمكن الضحية من الفرار رغم مطاردته.

وفيما تحصل الضحية على عجز طبي يقدر بثلاثين يوما، أطلقت مصالح الدرك الوطني حملة بحث ومطاردة في حق الجناة.

وعملت “النهار أونلاين” أنه جرى التعرف على هويات الجناة وتوقيف اثنين منهم، فيما يتواصل البحث عن آخرين.