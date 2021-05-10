عصابة تختطف شابا وتحتجزه في مرآب بالبويرة بسبب صفقة “زطلة”

عرضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الاثنين، قضية اختطاف تعرض لها أحد الشبان على يد خمسة متهمين من مرافقيه من متعاطي المخدرات.

بعد فشل صفقة مشبوهة توسط لها مع تاجر مخدرات لأجل تموينهم بكمية من السموم بحي بوروبة بالحراش .

و تعرض المتهمون إلى اعتداء من قبل عصابة عند بلوغهم الحي، أين تم سلبهم مبلغ 63 مليون سنتيم.

وانطلقت القضية عقب شكوى تقدم بها شقيق الضحية المختطف” ج. عزيز ” بتاريخ 19 جوان 2020 ،أمام مقر المقاطعة للشرطة القضائية بأمن العاصمة.للتبيلغ عن جريمة اختطاف تعرض لها شقيقه” يوسف .

وصرح على محضره الرسمي أنه بتاريخ 18 جوان 2020، اتصل به شقيقه الضحية “ح. يوسف” ليخبره بأنه غادر المنزل العائلي في حدود الساعة السادسة مساء للتوسط لمعارفه، في عملية اقتناء كمية من المخدرات بحي بوروبة بالحراش.

وأضاف أن معارف شقيقه تعرضوا إلى إعتداء وتم سلبهم مبلغ مالي يقدر ب 63 مليون سنتيم.

ولأن المعتدى عليهم، شككوا في أنه هو من استدرجهم وله يد في الحادثة قاموا باختطافه ثم اقتدوه من العاصمة إلى غاية ولاية البويرة.

مضيفا المبلغ أنه أحد المتهمين أرسل له صورة شقيقه المختطف وطلب منه إحضار مبلغ 63 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراح شقيقه.

وعليه تنقلت ذات المصالح إلى ولاية البويرة ،أين تم مداهمة المكان بحي140 مسكن، وقاموا بتحرير الضحية وإيقاف الخاطفين تباعا.

حيث ورد في محضر المعاينة المنجز بتاريخ 21 جوان 2020،أن المكان الذي ضبط فيه الضحية “يوسف” عبارة عن مرآب.

واستكمالا لإجراءات التحقيق في ذات القضية، أكد الضحية في مواجهته بالمتهمين انهم قاموا باختطافه من العاصمة إلى البويرة على متن سيارة من نوع “سيات ليون”.

وقاموا باحتجازه في مرآب دون موافقته او رضاه، كما أكد شقيقه “عزيز ” أنه خلال احتجاز شقيقه اتصل به المتهم وطلب منه إحضار مبلغ 63 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه،مرسلا له صورة له وهو برفقة شقيقه المختطف.

إلى ذلك اعترف المتهم “بلال” بتواجده برفقة الضحية “يوسف” على متن سيارة من نوع “سيات ليون” وأنه قام بالتقاط صورة للضحية وارسلها لشقيقه.

كما اعترف باقي المتهمين بالوقائع التي اقترفوها ،من بينهم المتهم ‘أسامة ” الذي اعترف بتواجده برفقة الضحية بالغرفة.