عصابة تختطف شابا وتصوره عاريا بعد تعذيبه في بئر العاتر بتبسة!

الضحية تعرض إلى مختلف أنواع وأشكال التعذيب لمدة 4 ساعات

أقدمت، ليلة أول أمس، عصابة تتكون من 5 إلى 6 مشتبهم فيهم ببئر العاتر في تبسة، على اختطاف شاب في الـ 34 من العمر يدعى «ق.الطاهر».

على متن سيارة سياحية وتحويله إلى وجهة مجهولة خارج المدينة بعد إخضاعه للتعذيب وتكبيله بسلك كهربائي وهو عاري الجسم،

والتقاط صور له في محاولة للتخلص منه حسب الضحية، حيث تعود وقائع عملية الاختطاف، حسب ما رواه الضحية أمام الضبطية

القضائية، إلى استدراجه ليلة الواقعة من طرف أحد الأصدقاء الذي قدم إلى بيته عند الساعة العاشرة ليلا، وكالعادة للذهاب في جولة

على متن سيارة صديقه، وعند خروجهما إلى أحد أطراف المدينة، فجأة اعترضتهما سيارة من نوع «سامبول» على متنها 5

أشخاص، وبعد التوقف، ألقوا التحية على صديقه الذي تربطه علاقة بهم، ثم صعد شخصان برفقة صديقه في السيارة، فيما ركب هو

برفقة بقية الأفراد، وبعد مسيرة 2 كلم نحو طريق «عقلة أحمد»، ترجلوا من السيارة للدخول إلى أحد البيوت، ظنا بأنه مكان تناول

العشاء، ومباشرة عقب ذلك، وجد أشخاصا آخرين، وتم الشروع في الاعتداء عليه بالضرب، وعند سؤاله، قيل له إنه سوف يعرف

السبب، ليتواصل مسلسل التعذيب بالسلاح الأبيض وكابل كهربائي من الحجم الغليظ، حيث كادت أن تتوقف أنفاسه، ليتم تجريده من

ملابسه تماما وتصويره عاريا، ثم تم توثيقه وحمله في السيارة بعدما تم الاتفاق على التوجه نحو منطقة تعرف باسم «طلعة الزاوية»،

وهم في الطريق، تمكن من القفز من السيارة في أحد المنعرجات الصعبة بمسلك ترابي ونجح في الفرار رغم المطاردة، ليتوجه

مباشرة إلى بيته الذي سقط بالقرب منه وأكمل المسيرة زحفا، أين تمكن شقيقه من تحويله إلى فرقة الدرك الوطني لمدينة بئر العاتر،

التي حوّلته إلى الاستعجالات الطبية، ثم حوّل في اليوم الموالي برسالة رسمية للطبيب الشرعي المحلف بمستشفى تبسة، الذي منحه

عجزا يقدر بـ 30 يوما، فيما تتواصل عملية البحث عن المشتبه فيهم بعد توقيف اثنين والتحقيق لا يزال جاريا.