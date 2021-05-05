عصابة تختطف شابا وتعذّبه وتصوّره أثناء الاعتداء عليه في تبسة!

المثير في القضية هو أن الضحية قال إنه لا يعرفهم

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن تبسة، أول أمس، من توقيف مشتبه فيه في العقد الثالث من عمره، كان محل بحث مكثف بمعية مجموعة مجهولة العدد، تورطت في جناية تتعلق بالاختطاف والتعذيب البدني مع المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

القضية كانت محل شكوى تقدم بها شاب يبلغ من العمر 25 سنة، بعد تعرضه للاختطاف وتعذيبه والتقاط صور و”فيديوهات” من قبل أحد الأشخاص يجهل هوياتهم، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والجرح العمديين، باستعمال هاتف نقال، ليتم فور تلقي الشكوى فتح تحقيق مع تكثيف الأبحاث لتحديد هويات المشتبه فيهم.

وقد أثمرت التحقيقات بتحديد هوية المتورط الرئيسي في القضية وتوقيفه واسترجاع الهاتف النقال المستعمل في تصوير الضحية أثناء ممارسة التعذيب، وبالتنسيق مع نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، تم فحص شامل للهاتف النقال المحجوز واسترجاع الصور و”الفيديوهات” التي تثبت تعرض الضحية للتعذيب وتكشف أوصاف بعض الفارين، وبعد إتمام الإجراءات اللازمة، تم تقديم المتورط أمام محكمة تبسة، التي أصدرت في حقه أمرا يقضي بإيداعه الحبس المؤقت، مع مواصلة البحث عن بقية العناصر الفارين.

رابح.ل